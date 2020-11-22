ماء العينين: حزب العدالة والتنمية تراجع من حيث قدرته على ملء الفراغ السياسي

على خلفية النقاش الذي عرفته اللجنة السياسية التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والتي ناقشت مبتدرة النقد والتقييم الداعية لمؤتمر استثنائي للحزب، قالت آمنة ماء العينين إن حزبها تراجع من حيث قدرته على ملء الفراغ السياسي.

وأوضحت ماء العينين، في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قناعتها التي لا يتفق معها الكثيرون أن حزب العدالة والتنمية تراجع من حيث قدرته على ملء الفراغ السياسي على مستوى المضمون الذي يمكن أن يشكل خلفية نظرية وسياسية لكل مشروع إصلاح أو تغيير، معتبرة أنها مناسبة لإعادة التذكير أنه ليس إيجابيا بالنسبة للبلاد انحسار النقاش السياسي وغياب الأطروحات والأطروحات المضادة واستهداف حرية التعبير والرأي والاختلاف مع الأطروحات الرسمية أو الحزبية بتعددها.

وأضافت ماء العينين، أن نقاش الأمس، أنه مهما كانت الملاحظات أو التحفظات التي سجلها البعض على مبادرة النقد والتقييم منذ إطلاقها، ستظل مبادرة إيجابية قادها شباب واع بأهمية النقاش والنقد داخل فضاءات الأحزاب وداخل مؤسساتها.

ودعت ماءالعينين، إلى استمرار المجهود البيداغوجي للمزيد من التطبيع مع النقد والتفكير والتساؤل والاقتراح والفعل والمبادرة، خاصة من طرف شباب الأحزاب المسكون بالرهانات الديمقراطية بعيدا عن الرهانات الشخصية.

يشار إلى أن حضور شباب النقد والتقييم للجنة السياسية كان قد أثار جدلا واسعا بين قيادة الحزب، وانتهى بهم الحال لرفض حضورهم، بحجة عدم توفرهم على العضوية في المجلس الوطني للحزب.