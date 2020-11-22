أجريت، مساء اليوم الأحد، قرعة النسخة المقبلة للبطولة الاحترافية، والتي حملت مواجهات قوية في مجموعة من الجولات.

وأسفرت القرعة عن تحديد موعد مباراة الديربي بين الغريمين التقليديين الرجاء والوداد في الجولة الـ 10، في وقت يلاقي فيه الجيش الرجاء في الجولة السادسة، ويصطدم الوداد بالجيش في الجولة الـ 15. وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات النسخة المقبلة للبطولة الاحترافية.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. نتاٸج قرعة النسخة المقبلة للبطولة.. الديربي في الجولة الـ 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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