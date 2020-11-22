هدى الريحاني تخوض تجربة جديدة في كندا

اتجهت الفنانة المغربية، هدى الريحاني، نحو تجربة جديدة، تخوضها في مجال الدبلجة، في مونتريال في كندا، حيث تقيم، حاليا.

وتخوض الريحاني تجربتها الأولى في عالم الدبلجة، بعد أيام من حصولها على شهادة في مجال التسيير الإداري من جامعة “لافال” في كندا.

وقالت الريحاني لـ”اليوم 24″، سابقا، إن سبب هجرتها إلى كندا، هو الخنقة، التي ولدتها لديها الحياة اليومية في مدينة الدارالبيضاء، العاصمة الاقتصادية، أكبر مدن المغرب.

وكانت الريحاني قد أعلنت، من قبل، أنها تنجز مشاهد من سلسلة “تيودور با دو أش” في موسمها الثاني، التي تشارك في بطولتها إلى جانب ثلة من الفنانين الكنديين، من انتاج قناة “تيلي كيبيك”.