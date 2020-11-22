“ديربي” الرجاء والوداد في الثلث الأخير من البطولة

كشف خالد لمغيفري، الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أن ديربي الوداد والرجاء سيكون في الثلث الأخير ذهابا وايابا من منافسات البطولة بالنظر الی أهميته علی المستوی العالمي.
وشدد لمغيفري علی كون الموعد الكبير ليس معقولا برمجته مع انطلاق البطولة أو في اخر الدورات قياسا مع أهميته.
وتجری، مساء اليوم الأحد، قرعة النسخة المقبلة للبطولة الاحترافية، والتي ستعتمد، لاول مٶة، علی نظام رقمي جديداً في البرمجة.
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