أوروبا تواجه خطر موجة ثالثة من كورونا.. تحذير لقادتها من سيناريو سيئ بداية 2021

توقع ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، موجةً ثالثة من الجائحة في أوروبا أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية من الفيروس.

نابارو وفي مقابلة مع صحف سويسرية، قال: “لم تعمل (الحكومات) على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى”، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، الأحد 22 نوفمبر.

أضاف نابارو أن العالم يواجه الآن “الموجة الثانية. وإذا لم تعمل (الحكومات) على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل”.

كانت أوروبا قد شهدت انخفاضاً لفترة وجيزة في معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حالياً، فسجلت ألمانيا وفرنسا أمس السبت معاً، ارتفاعاً بواقع 33 ألف إصابة، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف الحالات يومياً، بينما سجلت تركيا رقماً قياسياً بلغ 5532 إصابة جديدة.