شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة صامتة في برلين احتجاجا على قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نظم نحو 200 متظاهر مسيرة صامتة في برلين، أمس الأحد، احتجاجا على ما اعتبروه انتهاكات للحريات، في إشارة إلى الإرشادات الصحية التي تطالب الأشخاص بالبقاء في المنازل وإغلاق الأعمال التجارية لوقف تفشي جائحة كورونا.

وتم نشر نحو 600 شرطي لتأمين تلك المسيرة. ومنحت السلطات تصريحات لخمسة آلاف شخص بالمشاركة، لكن الشرطة قالت إن نسبة المشاركة كانت منخفضة بشكل ملحوظ.

وهناك احتجاجات مماثلة يتم التخطيط لها في عدد من المدن الألمانية الأخرى، بما في ذلك هامبورج وشتوتجارت، ويتوقع أن تكون تلك الفعاليات أقل حجما.