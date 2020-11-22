شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة صامتة في برلين احتجاجا على قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتم نشر نحو 600 شرطي لتأمين تلك المسيرة. ومنحت السلطات تصريحات لخمسة آلاف شخص بالمشاركة، لكن الشرطة قالت إن نسبة المشاركة كانت منخفضة بشكل ملحوظ.
وهناك احتجاجات مماثلة يتم التخطيط لها في عدد من المدن الألمانية الأخرى، بما في ذلك هامبورج وشتوتجارت، ويتوقع أن تكون تلك الفعاليات أقل حجما.
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