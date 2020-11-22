شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 58.4 مليون والوفيات 1.3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 58 مليونا و437 ألفا و864 حالة حتى أمس الأحد، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى مرض كوفيد - 19 ، الذي يسببه فيروس كورونا ، إلى وفاة مليون 384 ألفا و897 حالة حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.