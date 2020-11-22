شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا النشطة في إيطاليا تتخطى 800 ألف والان نبدء بالتفاصيل

تخطى مجموع حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إيطاليا عتبة 800 ألف إصابة لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث أعلى معدل إصابات بالفيروس التاجي.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي: إنها سجلت 28337 إصابة جديدة بالعدوى بما يعادل 15 في المائة من الفحوصات ليرفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1408868 إصابة، بينما زاد عدد الحالات النشطة حالياً بواقع 14201 حالة إلى 805947 مصاباً يعالج من بينهم بالمستشفيات 34279 مريضاً و 3801 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وأضافت أنه في المقابل هبط عدد الوفيات بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة من 692 إلى 562 لترفع حصيلتها الإجمالية إلى 49823 حالةً منذ تفشي الجائحة.