شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 1205 إصابات جديدة و4 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات 1205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد إلى 158,990 حالةً وارتفاع إجمالي المتوفين بالفيروس إلى 552 حالةً.

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