عصابات نيجيريا تقتل مصلين وتختطف إمام مسجد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 أشخاص وخُطف 18 آخرون في اعتداء نفّذه مسلّحون داخل مسجد في ولاية زامفارا في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وفتح نحو 100 من سارقي الماشية كانوا على متن دراجات نارية النار على مصلّين داخل مسجد في قرية دوتسن غاري النائية في محافظة مارو أثناء أدائهم صلاة الجمعة.



وقال المتحدث باسم الشرطة محمد شيهو إن "قطّاع الطرق قتلوا خمسة مصلّين وخطفوا 18 آخرين بينهم إمام المسجد".

لكن سكان المنطقة قالوا إن المعتدين خطفوا أكثر من 30 شخصا.

وقال أحد السكان ويدعى إبراهيم التين إن "المسلّحين هاجموا المسجد أثناء إلقاء الإمام خطبته، وخطفوا أكثر من 30 شخصا بينهم الإمام نفسه بعدما أردوا بالرصاص 5 مصلّين".

وتنشط في شمال شرق نيجيريا عصابات إجرامية تهاجم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف لطلب فدية وتحرق المنازل وتنهب المؤن الغذائية.

وتستقر هذه العصابات في منطقة راغو الحرجية الواقعة بين كاتسينا وزامفارا وكادونا وولايات النيجر التي تشن هجماتها انطلاقا منها.

وعجزت إلى الآن القوات الحكومة ومحادثات السلام مع السلطات المحلية في وضع حد للهجمات.