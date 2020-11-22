بومبيو يبحث بالرياض جهود مكافحة الإرهاب وردع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إنه يتطلع خلال زيارته الحالية للسعودية إلى مناقشة جهود مكافحة الإرهاب وردع إيران.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في نيوم السعودية، الأحد، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تناول الجانبان مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي وقت سابق، أكد بومبيو، أن واشنطن ستواصل جهودها لإحلال السلام في المنطقة، درءا لخطر إيران في الشرق الأوسط.



ويختتم بومبيو جولته الأحد في السعودية، حيث أكد أن بلاده لا تنوي تخفيف الضغوط على طهران.

وأمس السبت، أكد بومبيو، خلال زيارته للإمارات أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تعزز استقرار الشرق الأوسط، معربا عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.