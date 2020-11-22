شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن كيفية تنصيب مراسم بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

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قال أحد مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم "الأحد" إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.



وقال رون كلين المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره "حفل التنصيب" بالتأكيد...من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع "حفل" التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

وأضاف أن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير كانون الثاني لكنه لم يقدم تفاصيل.