شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نظام إدارة وثائق«الإنماء التجاري» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اعتمدت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف نظام إدارة الوثائق الخصوصية لهيئة الإنماء التجاري والسياحي، خلال حفل التوقيع الذي عقد في مقر السياحة، وتم التوقيع من قبل خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء، وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق.

ويهدف النظام إلى جمع وحفظ وتنظيم الوثائق ليكون داعماً للموظفين في تأدية أعمالهم اليومية من خلال توفير الوقت والجهد للوصول لجميع الوثائق الورقية والإلكترونية بسرعة ودقة، وذلك اعتماداً على خطط لتصنيف الوثائق ومدد استبقائها.

وأشاد خالد المدفع بالجهود التي تقوم بها هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في سبيل أتمتة كافة الوثائق ذات الصلة بالقطاع الحكومي في الإمارة، ونعتبر توقيع هذا القرار خطوة إيجابية لتوثيق عملية التطوير التي يمر بها القطاع السياحي في الشارقة.

وثمن صلاح المحمود، جهود هيئة الإنماء، في إنجاز نظام إدارة وثائقها الخصوصية، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانونها، مشيراً إلى سعي الهيئة الدائم لتطوير وتوحيد نظام الوثائق الخصوصية على مستوى الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

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