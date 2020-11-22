شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية»: 59.6 مليون تبرعات إلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :”الخليج 365”

بلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها جمعية الشارقة الخيرية عبر قنواتها الإلكترونية 59.6 مليون درهم، وذلك فقاً لتقرير صدر مؤخراً عن إدارة الشؤون المالية بالجمعية.

وأفاد عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أن الموقع الإلكتروني للجمعية شهد تفاعلاً كبيراً بين جمهور الجمعية وبلغت القيمة الإجمالية للتبرعات من خلاله 4.2 مليون درهم، بينما بلغت تبرعات خدمة الرسائل النصية 44.6 مليون درهم، فيما سجل الرابط الذكي تبرعات بقيمة 5.9 مليون درهم، وقدَّم مستخدمو البطاقات الائتمانية تبرعات بقيمة 4.9 مليون درهم.

وأشار إلى أن حجم تفاعل الجمهور ارتفع كثيراً خلال الفترة الماضية.

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