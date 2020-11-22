شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تطلق برنامج ماجستير أنظمة طاقة المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إطلاق الدفعة الثانية من «برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وذلك بحضور البروفيسور طارق زهدي، مدير البرنامج، والبروفيسور جابرييل جوميز، من الهيئة التدريسية في الجامعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وصل عدد الملتحقين بالدفعة الثانية للحصول على الماجستير من جامعة كاليفورنيا في بيركلي 60 طالباً من موظفي الهيئة، فيما بلغ عدد خريجي الدفعة الأولى 35 طالباً.

وأكد الطاير، في كلمته عن بعد أمام طلاب الدفعة، أن الهيئة تعمل باستمرار لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة مستقبلية على مستوى عالمي في كافة المجالات، وتعزيز جودة الحياة فيها لتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأضاف: «عندما صممنا البرنامج مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، كان هدفنا تطوير برنامج ماجستير فريد ومستقبلي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، تضم الدفعة الثانية 60 طالباً، وإنني فخور بكم جميعاً وأحثكم على الالتزام بأعلى المعايير العلمية والمهنية والقيم الأخلاقية، فضلاً عن التحلي بالإيجابية، وأن تضعوا نصب أعينكم مسيرتكم المهنية والمهام التي ستتولونها في المستقبل، والأهم من ذلك، أنكم ستتمكنون من تحويل أية تحديات قد تواجهكم إلى فرص واعدة».