شكرا لقرائتكم خبر عن التزامات على الصحفيين والإعلاميين خلال تغطية جولة الإعادة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من وضع كافة اللمسات الأخيرة لإتمام عملية التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث تنطلق عمليات التصويت غدا الاثنين داخل 13 محافظة لاختيار 109 أعضاء بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى لتلك المرحلة، بعد تأجيل دائرة ديرمواس بالمنيا بالنظام الفردى والمخصص لها مقعد واحد.

و يرصد ”الخليج 365” ضوابط التغطية الإعلامية وعددا من الالتزامات يجب على الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات النواب الالتزام بها و هى كالاتى:

- عدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان.

- مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

- استعمال عناوين معبرة عن المتن.

- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

- عدم اجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب و عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه.

- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

- عدم نشر إعلانات مجانية او بمقابل للمترشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح.

- عدم توجيه أسئلة ايحائية ذات تحيز واضح.

- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف.

- عدم قبول أي تبرعات او إعانات او مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من اى شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية.