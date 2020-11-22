شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يسجل صفر إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سجل صفر إصابات كورونا، بعد إجراء كافة الفحوصات الخاصة بالفيروس، التي أثبتت سلبية جميع العينات لجميع المشاركين.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن جميع الوقود المشاركة غادرت مدينة شرم الشيخ، بعد التأكد من سلبية إصابة كل وفد.

وكان الوفد الأردني ونجومه آخر الوفود التي غادرت المدينة مساء اليوم.

وقال المحافظ إن سلبية النتائج تؤكد ما اتخذ من إجراءات احترازية بالمهرجان، والتزام جميع المشاركين بها.

واستقبلت مدينة شرم الشيخ الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي أقيمت على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري.

أقيم المهرجان تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل.

وترأست المهرجان شرفيًا الفنانة سميحة أيوب، بينما ترأس المهرجان المخرج المسرحي الشاب مازن الغرباوي، واللجنة العليا الفنان محمد صبحي.

وكرم المهرجان النجوم حنان كرم مطاوع، وبيومى فؤاد، واللبناني قاسم اسطنبولي، كأفضل شخصية عربية شابة لعام 2019، والمخرج المصري إسلام إمام، كأفضل شخصية مصرية شابة. ​