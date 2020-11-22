وزير التعليم: غلق المدارس بسبب فيروس كورونا يحدث في حالة واحدة 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك ضوابط للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس، مؤكدًا أن الإصابات قليلة للغاية وفي حدود آمنة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، اليوم الأحد، أن الحالة الوحيدة التي يحدث فيها غلق للمدارس ستكون شاملة لمجالات كثيرة بالدولة ولن تخص التعليم فقط، بمعنى أنه لو استجد في الأزمة ما يستعدي الدولة لاتخاذ إجراءات جديدة سيشمل قرار الغلق المقاهي والسينمات ووسائل النقل وخلافه.

وذكر وزير التربية والتعليم أنه لا يجب الخوض في الحديث عن غلق المدارس كل يوم، متابعًا: "لن نعيش فيما يحدث ويتداول على جروبات أولياء الأمور، فهناك من يريد وقف الحياة في مصر بالكامل وليس المدارس فقط".

وأشار شوقي إلى أنه يجب القضاء أقصى مدة ممكنة في المدارس حتى لا يضيع العام الدراسي على الطلاب، ومن لا يرتضي الضوابط يمكنه التقدم بطلب تحويل إلى النظام المنزلي، كما أن تأجيل العام الدراسي متاح ولن يعتبر عام سقوط، متابعًا: "طالما ملتزمين بالإجراءات الاحترازية مش هنقفل المدارس ونقعد نلعب وننجح في الآخر".