السودان: لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن سد النهضة الإثيوبي يؤثر على بلاده بشكل مباشر، مشددًا على أنه لا يمكن تشغيل السد بأمان دون التوصل لاتفاق، حسبما ذكرت العربية.

وأعلنت الحكومة السودانية، أمس السبت، انسحابها من مفاوضات سد النهضة، معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات المرتقبة اليوم.

وتمسكت الحكومة السودانية، بمطالبها في اجتماع الخميس الماضي، وهو الاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عُقد برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي؛ للتباحث حول مسار مفاوضات "سد النهضة" الجارية برعاية أفريقية.

ويعد قرار السودان تأكيدًا لمواقفه السابقة التي دعا فيها لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات.