رئيس البرلمان العربي يُثمن مخرجات قمة العشرين التي استضافتها السعودية

ثمَّن السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مخرجات قمة دول ‏مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء ‏في المجموعة .

وأشاد العسومي -في بيان صدر اليوم- بالتوافق الذي تحقق تحت رئاسة السعودية حول عدد من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها ‏اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول