ميركل تؤيد فكرة إبرام معاهدة عالمية لمكافحة فيروس كورونا في المستقبل

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تأييدها لفكرة إبرام معاهدة عالمية لمكافحة الجائحات مستقبلاً.

وفي أعقاب قمة مجموعة العشرين، التي عُقِدَتْ افتراضيًا برئاسة السعودية أمس السبت واليوم الأحد، قالت ميركل إن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أعد اقتراحًا بهذا

الخصوص وأعربت عن تأييدها لهذا المقترح.

ورأت ميركل أن المعاهدة يمكن أن تكون درسًا مستخلصًا مما يشهده العالم حاليًا.

يشار إلى أن مكافحة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية كانت الموضوع الرئيسي المطروح

أمام القمة.

وينص اقتراح ميشيل على تعزيز التوافق بشأن التعاون الدولي من أجل إتاحة القدرة للتعامل مع الجائحات بسرعة أكبر وبشكل أكثر تنسيقًا، ورأى السياسي البلجيكي أن من المنتظر التفاوض بشأن هذا المقترح بمشاركة كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما يُنْتَظَر أن تلعب منظمة الصحة العالمية دورًا محوريًا في هذا الشأن.