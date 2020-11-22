أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تأييدها لفكرة إبرام معاهدة عالمية لمكافحة الجائحات مستقبلاً.
وفي أعقاب قمة مجموعة العشرين، التي عُقِدَتْ افتراضيًا برئاسة السعودية أمس السبت واليوم الأحد، قالت ميركل إن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أعد اقتراحًا بهذاالخصوص وأعربت عن تأييدها لهذا المقترح.
ورأت ميركل أن المعاهدة يمكن أن تكون درسًا مستخلصًا مما يشهده العالم حاليًا.
يشار إلى أن مكافحة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية كانت الموضوع الرئيسي المطروح
وينص اقتراح ميشيل على تعزيز التوافق بشأن التعاون الدولي من أجل إتاحة القدرة للتعامل مع الجائحات بسرعة أكبر وبشكل أكثر تنسيقًا، ورأى السياسي البلجيكي أن من المنتظر التفاوض بشأن هذا المقترح بمشاركة كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما يُنْتَظَر أن تلعب منظمة الصحة العالمية دورًا محوريًا في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تؤيد فكرة إبرام معاهدة عالمية لمكافحة فيروس كورونا في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.