مقتل 5 في هجوم على مسجد بنيجيريا

قُتل 5 أشخاص وخُطف 18 آخرون في اعتداء نفّذه مسلّحون داخل مسجد في ولاية زامفارا في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وفتح نحو مئة من سارقي الماشية كانوا على متن دراجات نارية النار على مصلّين داخل مسجد في قرية دوتسن غاري النائية في محافظة مارو أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد شيهو لوكالة فرانس برس إن "قطّاع الطرق قتلوا خمسة مصلّين وخطفوا 18 آخرين بينهم إمام المسجد".

لكن سكان المنطقة قالوا إن المعتدين خطفوا أكثر من 30 شخصا.

وقال أحد السكان ويدعى ابراهيم التين إن "المسلّحين هاجموا المسجد أثناء إلقاء الإمام خطبته، وخطفوا أكثر من 30 شخصا بينهم الإمام نفسه بعدما أردوا بالرصاص خمسة مصلّين".