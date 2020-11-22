وقال المسؤول بمفوضية اللاجئين في كسلا، سر خالد: «إن عدد اللاجئين يتزايد على مدار الساعة.. هؤلاء الناس بحاجة إلى مأوى وعلاج وطعام، وهناك نقص كبير في هذه المواد، إذا استمر الصراع فإننا نتوقع زيادة في تدفق اللاجئين».
وأكد مسؤول المفوضية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن آلاف الأشخاص اضطروا إلى الفرار من منازلهم والبحث عن ملاذ آمن في السودان المجاورة، مع استمرار التوترات بين الحكومة الإثيوبية والزعماء المحليين في إقليم تيغراي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرار الآلاف من الصراع بإقليم تيغراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.