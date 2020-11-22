باريس تعتبر تصريحات التهدئة التركية لا تكفي

وقال لودريان في تصريح صحافي: «لا يكفي أن نلاحظ منذ يومين أو ثلاثة أيام، تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي رجب إردوغان، ينبغي أن تكون هناك أفعال»، ويأتي تعليق لودريان غداة دعوة الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى الحوار.
وأكد لودريان أن من بين الأفعال المنتظرة هناك؛ أفعال بسيطة يمكن القيام بها في شرق المتوسط وليبيا، وكذلك في قره باغ.
وقال: «إننا لدينا الكثير من الخلافات مع أنقرة»، مشيرًا إلى رغبة التوسع التركية، وهي «سياسة الأمر الواقع في ليبيا والعراق وشرق المتوسط، حيث يهاجم الأتراك عضوين في الاتحاد الأوروبي؛ هما اليونان وقبرص، وحتى في ناغورني قره باغ، حيث يرسلون أيضًا مرتزقة سوريين».
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