باريس تعتبر تصريحات التهدئة التركية لا تكفي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن باريس تنتظر «أفعالاً» من جانب تركيا قبل انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر، الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.

وقال لودريان في تصريح صحافي: «لا يكفي أن نلاحظ منذ يومين أو ثلاثة أيام، تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي رجب إردوغان، ينبغي أن تكون هناك أفعال»، ويأتي تعليق لودريان غداة دعوة الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى الحوار.

وأكد لودريان أن من بين الأفعال المنتظرة هناك؛ أفعال بسيطة يمكن القيام بها في شرق المتوسط وليبيا، وكذلك في قره باغ.

وقال: «إننا لدينا الكثير من الخلافات مع أنقرة»، مشيرًا إلى رغبة التوسع التركية، وهي «سياسة الأمر الواقع في ليبيا والعراق وشرق المتوسط، حيث يهاجم الأتراك عضوين في الاتحاد الأوروبي؛ هما اليونان وقبرص، وحتى في ناغورني قره باغ، حيث يرسلون أيضًا مرتزقة سوريين».