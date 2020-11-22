داعش يواصل هجماته في بغداد

مع إعلان محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية، الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل عشرة أشخاص في هجوم جهادي لتنظيم داعش، أفادت دراسة لـ«المركز الدولي لمكافحة الإرهاب» في لاهاي، أن نشاط تنظيم داعش في العراق تسارع بشكل كبير من فبراير 2020 فصاعدا، حيث وصل إلى مستويات «تقترب من القلق»، من تلك التي سبقت اجتياحه لثلث العراق في عام 2014. لكن رغم ذلك، ما زالت أعداد القتلى منخفضة.

ولفتت الدراسة الانتباه إلى تساؤلات هل سيعود داعش في العراق بشكل أقوى؟ نظرًا لأنه «يبدو أن تنظيم داعش في العراق وبشكل عام، ينتقل من مرحلة (إعادة) بناء إلى أخرى تتميز بهجمات جريئة على غرار حرب العصابات».