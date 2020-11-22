البرلمان العربي يثمن مخرجات قمة مجموعة العشرين

سيف اليزيد - ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مخرجات قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة قادة الدول الأعضاء في المجموعة.
وأكد رئيس البرلمان العربي- في بيان أصدره مساء اليوم- أن رئاسة المملكة العربية السعودية لهذه القمة كان له الدور الأكبر في تحقيق التوافق حول عدد من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي وفي مقدمتها اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول النامية، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس كورونا وتعهدهم بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، وإقرارهم مبادرة تعليق مدفوعات الدين للدول الأكثر فقراً حتى منتصف 2021 والاتفاق على ضمان إبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة، فضلاً عن اتفاق قادة المجموعة على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة بأن نتائج هذه القمة و تنفيذ قادة دول مجموعة العشرين لتعهداتهم التي أعلنوا عنها خلال القمة، سيكون لها عظيم الأثر في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب الفقيرة، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم ورئاسة هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.
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