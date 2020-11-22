- 1/2
- 2/2
- سيف اليزيد - اليوم 23:51
ع+ ع-
قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال رون كلين المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض «أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد... من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي».
وأضاف أن بايدن ونائبته كاميلا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، لكنه لم يقدم تفاصيل.
المصدر: رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر تقليص مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بسبب جائحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.