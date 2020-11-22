بريطانيا تسجل 18662 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - سجلت بريطانيا 18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، و398 حالة وفاة خلال 28 يوماً من الاختبار الإيجابي للفيروس، وفقاً لبيانات رسمية.

وقالت الحكومة، إن عدد الوفيات يشمل 141 حالة تم حذفها من الإجمالي يوم السبت بسبب خطأ في الإحصاء.

وأظهرت بيانات السبت 19875 حالة إصابة جديدة و341 حالة وفاة.

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