إيطاليا تسجل 28337 إصابة جديدة بكورونا



سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إنها سجلت 28337 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضاً من 34767 في اليوم السابق.

كما أعلنت الوزارة عن رصد 562 حالة وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" انخفاضاً من 692 أمس السبت و699 يوم الجمعة.

وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتضرر من الفيروس وشهدت 49823 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" منذ ظهوره في فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.409 مليون حالة إصابة.

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