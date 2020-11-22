سيف اليزيد - أبدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد «قلقها» حيال بطء المحادثات الهادفة إلى تزويد الدول الأكثر فقراً لقاحاً مضاداً لوباء «كوفيد - 19».

وفي ختام قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي نظمتها السعودية، صرحت ميركل للصحافيين في برلين «سنرى الآن مع تحالف غافي لتأمين اللقاح متى ستبدأ هذه المفاوضات؛ لأن ما يقلقني أنه لم يتم القيام بشيء حتى الآن».

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تبدي «قلقها» لبطء محادثات تزويد الدول الفقيرة بلقاح «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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