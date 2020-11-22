لو دريان: نتفق مع ما قاله جو بايدن بخصوص دونالد ترامب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أيد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، تصريح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي قال الخميس الماضي أن جهود ترامب لإلغاء النتيجة ”غير مسؤولة بالمرة“. وذلك في تصريح لتلفزيون ”إل.سي.آي“

وفي هذا السياق قال لودريان اليوم الاحد إنه يتفق مع وجهة نظر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن اعتراض الرئيس دونالد ترامب على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في الـ3 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، غير مسؤول.

وأضاف قائلا: ”لم أتحدث بهذه الطريقة أبدا، لكننا وصلنا إلى مثل هذه النقطة! أعتقد أن تعليق جو بايدن يعكس الواقع، وأقول ذلك بوضوح شديد“.

وسارعت فرنسا، مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، إلى تهنئة بايدن في الـ7 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد حصوله على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات.