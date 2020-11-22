أول رسالة من نتنياهو لبايدن حول إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 7:50 مساءً

كشفت وسائل إعلام إسرائيليىة،الأحد، عن تفاصيل أول رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، والتي أكد فيها، أنه لا يجوز العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران.

ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) عن نتنياهو قوله في رسالة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: “لا يجوز العودة إلى الاتفاقية النووية السابقة مع إيران.. يجب الاستمرار في انتهاج سياسة غير قابلة للمساومة من أجل التأكد من أن طهران لن تطور أسلحة نووية”.

وأضاف نتنياهو، على هامش المراسم الرسمية التي أقيمت اليوم لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الأول لإسرائيل دافيد بن جوريون، قائلا: “بفضل وقوفنا الحازم ضد البرنامج النووي الإيراني وبفضل رفضنا للاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران، غيرت دول عربية كثيرة بشكل جوهري موقفها من إسرائيل”.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) إن تصريح نتنياهو هو رسالة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد تقارير قالت إنه سيعود إلى الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران عام 2015.

والخميس الماضي، كشفت إسرائيل، هوية وحدة إيرانية درجت على زراعة عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الوحدة التابعة لـ”فيلق القدس” الإيراني، تدعى “840”.

وجاء في البيان أن “الوحدة الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 وفرض منذ ذلك الحين سلسلة عقوبات على النظام الإيراني لدفعه للتراجع عن برنامجه النووي.

وكان نتنياهو عارض الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015 وشجع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على النظام الإيراني.