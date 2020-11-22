شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 224 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 22 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الاحد، تسجيل 224 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 355258 حالة، من بينها 6107 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 785 حالة حرجة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي ، انها سجلت 489 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 343371 حالات..مشيرة الى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 5780 حالة.

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