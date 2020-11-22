القبض على ١١ شخصا من الجنسية الآسيوية في بابل

اعلنت مديرية الأحوال المدنية قسم شؤون الإقامة في محافظة بابل، الاحد، عن القبض على ١١ شخصا من الجنسية الآسيوية في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة منها وبالإشتراك مع شعبة ااستخبارات الوافدين، ومديرية مخابرات بابل، اجرت جولة تفتيشية لمتابعة المخالفين من العرب والأجانب إستنادا للمادة ٤١ من قانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، وذلك على الطريق الدولي ضمن القاطع الشمالي للمحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على ( ١١ ) شخصا من الجنسية الآسيوية مخالفين لشروط الإقامة".
واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وسيتم إبعادهم من أراضي العراق وفق الشروط القانونية".
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