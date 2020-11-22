"ديلي ميل": الصين ربما استخدمت سلاحا سريا ضد الجيش الهندي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أستاذ جامعي صيني أن بلاده استخدمت سلاحا سريا جديدا ضد الهند خلال المناوشات التي جرت بينهما على الحدود في أغسطس الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن هناك مؤشرات على استخدام الصين سلاحا يرسل موجات كهرطيسية ضد القوات الهندية خلال المناوشات المذكورة.
وأضافت أن أول من كشف عن هذا السلاح هو الأستاذ بجامعة رينمين في بكين جين كانرونغ، الذي تحدث عن أثره على الجنود الهنود الذين "شلت حركتهم وبدؤوا بالتقيؤ، وبالكاد تمكنوا من السير نحو جبال الهملايا هربا"؟
في المقابل، أكدت مصادر هندية أن ادعاءات الأستاذ الصيني كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الصين لم تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد جنودها.
ولفتت الصحيفة إلى أن وجود "أسلحة الطاقة الموجهة" (DEW) أصبح معروفا منذ فترة طويلة، "ولكن يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذا السلاح علانية".
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