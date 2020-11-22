ألمانيا تتهم منظمة إغاثية بالتبعية لشبكة الإخوان

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وبحسب الاستخبارات الداخلية بألمانيا، كان هناك نحو 1350 شخصا محسوبين على الجماعة المتطرفة في ألمانيا في ديسمبر 2019.وقال المدير التنفيذي لمنظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا طارق عبدالسلام، «إننا نأمل أن يتسنى لنا في المستقبل تنفيذ مشروعات مجددا بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، مثل المشروع الصحي في شمال غرب سوريا».
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، «إنه وفقا لمعلومات الوزارة، فإن المنظمة على مستوى العالم وكذلك فرعها في ألمانيا ليست لديهما حتى اليوم صلات شخصية ذات أهمية بجماعة الإخوان المسلمين أو المنظمات ذات الصلة».
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