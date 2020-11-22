18 قتيلا ومصابا من الشرطة العراقية في كمين تكريت

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وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن «عناصر مجهولة نصبت عبوة ناسفة في منطقة وعرة على الطريق بين قريتي الزوية والمسحك (20 كلم شمال تكريت) ولدى حضور القوات الأمنية لإبطال مفعولها تعرضت لإطلاق نار من جهة جبل مكحول، مما أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة، بينهم عقيد، و4 من عناصر من الحشد العشائري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين بمقتل وإصابة 18 من رجال الشرطة والجيش والحشد العشائري في كمين نصب لهم شمال تكريت (170 كلم شمال بغداد).وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن «عناصر مجهولة نصبت عبوة ناسفة في منطقة وعرة على الطريق بين قريتي الزوية والمسحك (20 كلم شمال تكريت) ولدى حضور القوات الأمنية لإبطال مفعولها تعرضت لإطلاق نار من جهة جبل مكحول، مما أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة، بينهم عقيد، و4 من عناصر من الحشد العشائري.

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