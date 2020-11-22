80 طن أغذية سعودية لباكستان.. و71 عملية جراحة قلب لأطفال اليمن

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ووزع المركز 80 طنا و892 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند بجمهورية باكستان، حيث جرى توزيع 156 سلة غذائية في قرية «متهي» بمنطقة «تهرباركر»، و600 سلة غذائية في قرية «تندو باغو» بمنطقة «بدين»، استفاد من إجمالي التوزيع 4,536 فردا.وفيما وزع المركز بطاطين ومواد إيوائية للمتضررين من السيول في السودان، سلم مساعدات متنوعة إيوائية وغذائية للنازحين المتضررين من الحريق في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 12 فردا.
واختتم المركز حملته الطبية التطوعية لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مدينة المكلا، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب، وجرى خلال الحملة إجراء 71 عملية جراحية في قسطرة القلب استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.
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