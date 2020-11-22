شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التركية تحجب 272 موقعا إلكترونيا للأكراد فى ديار بكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن قيام السلطات التركية في ديار بكر بحجب 272 موقعا إلكترونيا واتهمتها بترويج دعاية لحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه حكومة أنقرة كحزب إرهابى، وقالت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، إن المواقع الإلكترونية المحجوبة تحتوى على رهانات غير مشروعة ومنشورات وصور فاحشة.

وكانت صحيفة أحوال تركية المعارضة سلطت الضوء من قبل على انتهاكات حقوق الإنسان للأكراد تحت حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث أشارت إلى أن العام الحالي كان صعبا بشكل خاص على الأكراد في تركيا بسبب الحصار الذى يمارسه النظام ضدهم، وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية يواصلون سجن النشطاء الأكراد وقلب الإرادة الديمقراطية للناخبين الأكراد بوتيرة مقلقة، ووضع مستقبل التطلعات السياسية والثقافية الكردية في موقف صعب.

ومع استمرار جائحة كورونا في تدمير البلاد، استغل أردوغان وحلفاؤه الأزمة لمطاردة الأكراد، وإزالة رؤساء البلديات المنتخبين وحظر العروض العامة للثقافة واللغة الكردية.

القيود التى تفرضها تركيا وتجاهلها للأقلية الكردية، التي تشكل حوالى 20% من إجمالي سكان تركيا، ليست جديدة، ورغم أن أردوغان خفف بعض قوانين تركيا الممنهجة المعادية للأكراد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإنه عاد لاحقًا للتراجع عن العديد من إصلاحاته فى محاولة لتلبية احتياجات حزب الحركة القومية المتطرف، وهو الحزب الذى ينتمى إلى الائتلاف الحاكم.