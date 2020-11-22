شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يدعو هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة للاجتماع السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رجائى عطية، نقيب المحامين، هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، لعقد أولى اجتماعاتها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح السبت المقبل بقاعة اجتماع المجلس بالنقابة العامة للمحامين.

وكان رجائى عطية، نقيب المحامين، قد شكل من قبل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحى، وهيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور.

وأضاف عطية، فى قراره أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وما ورد به بالمادة 230 بشأن إنشاء أكاديمية للمحاماة، قرر تشكيل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحى وتنعقد الهيئة برئاسة أقدم الوكلاء ثم التالي إذا غاب وهكذا و تشكل أمانة للهيئة تتولى تنظيم اجتماعاتها والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها وتيسير كل ما تتطلبه أعمالها في سبيل إنشاء الأكاديمية، وتتكون من سعيد عبد الخالق وحسين الجمال و محمود الداخلي و أبو بكر ضوة ، وأن يحرر محضر باجتماع الهيئة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو الهيئة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله الهيئة، يرفع اسمه من الهيئة.

كما قرر تشكيل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور؛ وعضوية الأساتذة والدكاترة، عوض محمد عوض، مفيد شهاب وعبد الرؤوف مهدي وحسنين عبيد وجابر جاد نصار ونبيل حلمي وحمدي عبد الرحمن ورأفت نوار المحامي، ويتولى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الهيئة الاستشارية دعوتها للاجتماع، وتنظيم أعمالها، والتعاون مع هيئة إنشاء الأكاديمية.