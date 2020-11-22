لأول مرة.. الاعتماد علی نظام رقمي في برمجة مباريات البطولة الاحترافية

كشف خالد لمغيفري، الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أنه سيتم الاعتماد، ولأول مرة، علی نظام رقمي في برمجة مباريات البطولة الاحترافية في قسميها الأولفت والثاني. وشدد لمغيفري، علی هامش حديثه قبل انطلاق قرعة النسخة المقبلة للبطولة الاحترافية، علی أنه تم اعتماد شعار جديد للمسابقة يستمد ألوانه من العلم الوطني.

وشدد المسٶول نفسه علی كونه انطلاق البطولة الوطنية سيتم يوم 4 دجنبر وستختتم في 18 غشت 2021 ومنافسة كأس العرش ستجرى نهايتها متزامنة مع نهاية الموسم الكروي.

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