شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الخليج 365 تنعي وفاة العميد على سالم باراس الذي وافته المنية اليوم والان مع التفاصيل

الأحد 22 نوفمبر 2020 رفعت أسرة الخليج 365 برقية عزاء إلى أسرة العميد على سالم باراس اركان لواء حضرموت سابقا وأركان لواء الاحقاف حاليا الذ وافقته المنية اليوم .

وتقدمت أسرة الخليج 365 بخالص التعازي لأسرته وذويه، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. ونتقدم بواجب العزاء للدكتور جمال باراس رئيس تحرير اليمن العربي في وفاة خال زوجته

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