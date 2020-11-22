شكرا لقرائتكم خبر عن أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام والان مع التفاصيل

الأحد 22 نوفمبر 2020 أمهل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قوات إقليم تيجراي 72 ساعة للاستسلام قبل أن يبدأ الجيش هجوما على ميكيلي عاصمة الإقليم.

وقال أبي على تويتر مساء اليوم الأحد "ندعوكم للاستسلام سلميا في غضون 72 ساعة... أنتم في مرحلة اللاعودة".

كانت هذه تفاصيل خبر أديس أبابا تمنح مسلحي تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.