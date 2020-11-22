شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في المغرب ولبنان وفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 324941.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 60 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 5316، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 270457.

فيما سجّل لبنان 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 116435 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 67667، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 900 حالة بعد تسجيل ست حالات وفاة.

وسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 وفاة و1560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 748 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 84.30 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.86 في المئة، ونسبة الوفيات 0.85 في المئة من مجمل الإصابات.