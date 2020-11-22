الحشد يكشف تفاصيل اعتقال العصابة التي قتلت شرطي المرور في الكرمة

كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن تفاصيل اعتقال العصابة التي قتلت شرطي المرور في الكرمة بمحافظة الانبار، مؤكداً أن عددهم 5 اشخاص.
وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية مباغتة، تمكنت استخبارات لوائنا 27 وباسناد قوة الاستطلاع وبالتنسيق مع استخبارات ومكافحة اجرام الكرمة من القاء القبض على العصابة الارهابية التي قامت قبل ايام بقتل الشهيد منتسب المرور احمد خلف جاسم المولى وأضرمت النيران داخل منزله وسيارته بمنطقة ذراع دجلة في قضاء الكرمة شرق مدينة الفلوجة".
واعلنت قيادة عمليات الانبار، الاحد، عن اعتقال الارهابيين الذين اغتالوا منتسب المرور في الكرمة.
يذكر ان مسلحين اقتحموا قبل ثلاثة ايام منزلا تابعا لمنتسب بالمرور في قضاء الكرمة بالانبار، واختطفت صاحبه فيما قامت بقتله بعد ساعات.
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