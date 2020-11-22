اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" تبحث أزمة الرواتب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المسؤول الفلسطيني عن ملف اللاجئين، عن رفض الدول المضيفة قرار الأونروا تجزئة رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية.

كشف المسؤول الفلسطيني عن ملف اللاجئين، عن رفض الدول المضيفة قرار الأونروا تجزئة رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية، ومطالبتها بإيجاد حلول عاجلة لها.

جا ذلك في بيان لرئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، أحمد أبو هولي، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أعلن خلاله أن اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ستبدأ اجتماعات صباح الاثنين، بحضور ومشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة "للأونروا"، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

وقال: إنّ اجتماعات اللجنة الاستشارية ستتواصل ليومين على خاصية الفيديو كنفرنس، لمناقشة قضايا متعددة منها الأزمة المالية في الأونروا.

وكشف المسؤول الفلسطيني أنّ ممثلي الدول العربية المضيفة رفضوا في اجتماعات اللجنة الاستشارية بشكلٍ قاطع لجوء الأونروا إلى تجزئة رواتب موظفيها كأحد التدابير للتعاطي مع الأزمة المالية للأونروا لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى عمل الأونروا وعلى المنطقة برمتها.

