شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا ارتفع 13157 حالة إلى 2.14 مليون اليوم الأحد فيما صعد عدد الوفيات 215 إلى 48732.



وكانت فرنسا أعلنت أمس السبت عن 17881 إصابة جديدة.

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