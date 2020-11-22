شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء السوداني: لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء السوداني لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق.



وأضاف في تصريحات وفقا لقناة العربية في نبأ عاجل لها إن سد النهضة في إثيوبيا يؤثر علينا بشكل مباشر .

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء السوداني: لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.