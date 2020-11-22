شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان في ختام «قمة العشرين»: تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم قادة دول مجموعة العشرين، الأحد، أعمال الدورة الخامسة عشرة لأعمالها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي عقدت افتراضياً يومي 21 و 22 نوفمبر/كانون الأول.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالجلسة الختامية للقمة: أشكركم على مشاركتكم الفعالة خلال اليومين المنصرمين، فقد استطعنا أن نؤكد مجدداً روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين. وتابع: قمنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سوياً كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأضاف بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولاً إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة. واستطرد قائلاً: الأهم من ذلك أننا قد نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له، وهو ما كان ينتظره العالم منا.

وقال خادم الحرمين الشريفين: سوف يكون لجهودنا الجماعية والفردية دور حاسم في التغلب على التحدي العالمي القائم أمامنا حالياً، بالنظر نحو المستقبل، فإننا سنعمل من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة، على إرساء الأسس لتحقيق الهدف العام لنا وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وشدد الملك سلمان على أن المملكة ستستمر في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين، نظراً لمكانتها الإقليمية والدولية ولموقعها الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة. وقال: هذه هي المرة الأولى التي تشرفت فيها المملكة بتولي رئاسة مجموعة العشرين، وإن كان عاماً مملوءاً بالتحديات الكبيرة، إلا أننا وبدعمكم قد تمكنا من الارتقاء لمستوى التحدي. معرباً عن خالص امتنانه لشركاء المملكة في اللجنة الثلاثية (الترويكا)، إيطاليا واليابان، على مساعدتهم لنا في تحقيق برنامجنا هذا العام.

واختتم العاهل السعودي حديثه: يسرني الآن أن أنقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2021 إلى إيطاليا، متمنياً لها النجاح في ذلك، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم العون بأي شكل ممكن. متابعاً: أدعو دولة رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي لتقديم كلمته واستلام رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين. من جهته، شكر رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، المملكة على رئاستها قمة العشرين 2020، معلناً أن بلاده مستعدة لتوحيد الجهود ورئاسة مجموعة العشرين العام القادم.