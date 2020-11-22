شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: مجموعة العشرين تشكل رابطاً جوهرياً بين دولنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن مجموعة العشرين تشكل، منذ تأسيسها، رابطاً جوهرياً بين دولنا، حيث أكدت أهمية دورها طوال هذه السنوات في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف: إنه في ظل تفشي فيروس كورونا وتبعاته المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، كان تعاوننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملنا معاً مع هذا التحدي بجدية، تستوجبها مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة.

جاء ذلك في كلمته الاختتامية لأعمال الدورة الخامسة عشرة لقادة دول مجموعة العشرين، الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي عقدت افتراضياً يومي 21 و 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتابع وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر في كل إنسان يعيش على هذا الكوكب، الأمر الذي استوجب تفعيلاً للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين. بادرت دول المجموعة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها.

واستطرد قائلاً: نقف اليوم في نهاية عام استثنائي، حظينا فيه بشرف ومسؤولية رئاسة المجموعة هذا العام الذي وضعنا منذ بدايته هدفاً واحداً هو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، متضمناً محاور تشمل تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة». مؤكداً أن المجموعة تبنت هذا العام أولويات عملنا معاً لتنفيذها وعلى رأسها معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأرواح، وسبل العيش ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.